Паперна залишилася в Росії і відвідує світські заходи.

Старша дочка української актриси Ольги Сумської вже багато років живе і працює в Росії. 24 лютого 2022 року вона ухвалила рішення залишитися в країні-агресора, за що її маму неодноразово закидували гнівними коментарями.

І хоч Ольга В'ячеславівна всіляко намагалася виправдати свою дочку, говорила, що їй страшно і вона відчуває біль за Україну, насправді все не так.

Паперна разом з чоловіком-росіянином Володимиром Ягличем відвідує світські заходи в РФ. Днями вони побували на прем'єрі серіалу режисера-путініста Федора Бондарчука. Таким чином актриса підтримала нову "творчість" Бондарчука.

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Крім того, головну роль в серіалі зіграла Світлана Ходченкова, екс-дружина Яглича. Вона, до слова, також підтримує війну в Україні.

Зазначимо, Антоніна Паперна мовчить про війну в рідній країні. Її зіркова мама дуже переживає з цього приводу. Сумська неодноразово говорила, що давно не бачила доньку та онуків. Однак вони щодня телефонують одна одній і вона читає дітям казки на ніч українською мовою.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська розповіла, чи відправлять її зятя-росіянина на війну.

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