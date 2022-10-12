Актриса додала, що її старша дочка дуже переживає через мобілізацію в Росії.

Українська актриса Ольга Сумська розповіла, чи можуть мобілізувати її зятя Вдалимира Яглича на війну в Україні. Вона додала, що для її сім'ї - це страшна тема.

"Я не впевнена, що його не мобілізують. Я думаю, що це найстрашніша тема", - сказала Сумська в "Гончарова Подкаст".

Вона зазначила, що боїться говорити на цю тему зі своєю старшою дочкою Антоніною Паперною, бо вона дуже переживає за свого чоловіка.

Відео дня

"Я боюся зачіпати ці теми. Вона теж не говорить, у неї постійно напружений стан. Вона зараз дуже схудла, така як билинка", - додала актриса.

Варто відзначити, що Антоніна Паперна вже багато років живе в Росії і мовчить про війну в Україні. У мережі це викликало бурю обурення, в тому числі і у знаменитостей.

Шоумен Ігор Кондратюк і зовсім запропонував Ользі Сумській розірвати спілкування з дочкою через її мовчазну позицію. При цьому сама актриса зізналася, що її дочка дуже переживає через війну в Україні, але не може покинути Росію, бо там її будинок і діти.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська закликала до світового бойкоту росіян. Вона уточнила, що це єдина спроба донести до зомбованих людей правду.

Вас також можуть зацікавити новини: