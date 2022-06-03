Чоловік мовчунки Наташі Корольової знову оскандалився пропутінськими висловлюваннями.

Російський стриптизер Сергій Глушко, більш відомий як Тарзан, оскандалився висловлюваннями на підтримку "русського мира". Він і раніше показував свою позицію, яка полягає в підтримці кровожерливої політики Кремля. Цього разу у себе в Instagram танцюрист озвучив погрози НАТО.

Одіозний артист написав: "Ви, мерзоти, російським жити хотіли Zапретіть?! Розширили своє оч*о і НАТО... Ми били вас за це, б'ємо і будемо бити! Не наші методи, але треба, Федя, треба!".

Стриптизер порадив західному військовому Альянсу вчити історію, правда, яку саме - не уточнив.

"Зарубайте це на своїх іноземних носах! Вчіть історію, поки вона сама вас не вивчила... Ати-бати, їб*м НАТО", - написав чоловік Корольової.

Нагадаємо, Наташа Корольова переселила сина і його наречену-стриптизерку в орендовану однушку.

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