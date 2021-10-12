Кулінар зазначив, що люди, ніби вино, з роками стають тільки краще.

Головний суддя шоу "МастерШеф" і відомий колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво показав, який він мав вигляд у 19 років. Ведучий прийняв "естафету" від Дмитра Гордона і поділився знімком 30-річної давнини.

Своє фото Хіменес-Браво опублікував в Instagram.

Кулінар поділився з фанатами архівною світлиною, на якій він зображений в молодості. У 19 років Хіменес-Браво був гарячим брюнетом з густою шевелюрою. На фото майбутній кулінар виглядає зовсім юним, він позує в теплому светрі з кумедним принтом і виглядає безтурботним.

"Hello з 1991 року. Побачив фото Дмитра Гордона. Приймаю цей флешмоб! Дивись, як ми змінювалися за стільки років, як ніби один день пройшов, так? Як кажуть — люди як вино, з віком тільки краще", - написав шеф-кухар під своїм архівним фото.

Читайте також"Заради роботи я готовий на багато що":Шанувальники прийшли в захват від знімка юного Хіменеса-Браво. Вони пишуть, що кулінар був "гарячим" ще з молодості.

"Який гарненький на фото", "красивий хлопець!! Колись був чорнявий!!!", "Стрункий красунчик!", "Я закохалася", - шанувальниці засипали кулінара компліментами.

Хто такий Ектор Хіменес-Браво

Кулінар отримав широку популярність в Україні після того, як став суддею шоу "МастерШеф". З 2011 року він часто з'являється на українських телеканалах у ролі кулінарного експерта. Крім того, він розробив концепції ресторанів для багатьох світових готелів та інших закладів.

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Автор: Віолетта Орлова