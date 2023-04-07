Шеф-кухар, який відносно недавно отримав український паспорт, заговорив про роль України у своєму житті.

Іменитий шеф-кухар і суддя кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво недавно літав до Колумбії - там він народився і виріс. Після невеликої відпустки він знову повернувся до Києва.

Instagram-шанувальники запитали у чоловіка про те, чому, попри війну, він продовжує жити тут. Артист відповів, що понад 13 років життя в Києві не дозволяють бути йому байдужим до цих місць. У Колумбію він літав, щоб побачитися зі своєю мамою, але своїм домом вважає саме Київ, куди кожен раз повертається.

"Чому я завжди повертався і буду повертатися в Україну? Адже це дім. У мене багато знайомих, хто повернувся з Європи, де спокійно, але їм було там погано. Україна розвиває таке почуття. Як у стосунках. Без неї погано. Хто каже, що це місце сили, хто говорить - рідна земля. По-різному", - висловився у своєму блозі іменитий кулінар Ектор Хіменес-Браво.

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Він також додав, що у нього є футболка з написом "I'm Ukrainian", і він цим дуже пишається. Також він показав вид з вікна свого будиночка в Ірпені Київської області.

Реакція соцмереж

"Справжній українець!"

"Дякую вам за все, що ви робите!"

"В української землі неймовірна потужна енергетика"

"Завдяки таким людям Україна буде процвітати"

Нагадаємо, Ані Лорак розплакалася, говорячи про Україну.

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