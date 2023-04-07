Іменитий шеф-кухар і суддя кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво недавно літав до Колумбії - там він народився і виріс. Після невеликої відпустки він знову повернувся до Києва.
Instagram-шанувальники запитали у чоловіка про те, чому, попри війну, він продовжує жити тут. Артист відповів, що понад 13 років життя в Києві не дозволяють бути йому байдужим до цих місць. У Колумбію він літав, щоб побачитися зі своєю мамою, але своїм домом вважає саме Київ, куди кожен раз повертається.
"Чому я завжди повертався і буду повертатися в Україну? Адже це дім. У мене багато знайомих, хто повернувся з Європи, де спокійно, але їм було там погано. Україна розвиває таке почуття. Як у стосунках. Без неї погано. Хто каже, що це місце сили, хто говорить - рідна земля. По-різному", - висловився у своєму блозі іменитий кулінар Ектор Хіменес-Браво.
Він також додав, що у нього є футболка з написом "I'm Ukrainian", і він цим дуже пишається. Також він показав вид з вікна свого будиночка в Ірпені Київської області.
Реакція соцмереж
- "Справжній українець!"
- "Дякую вам за все, що ви робите!"
- "В української землі неймовірна потужна енергетика"
- "Завдяки таким людям Україна буде процвітати"
Нагадаємо, Ані Лорак розплакалася, говорячи про Україну.