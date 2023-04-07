В інтерв'ю російській блогерці співачка зізналася, що їй важко жити, усвідомлюючи, що на батьківщині їй більше не раді.

Співачка Ані Лорак, яка після окупації частини Донбасу і анексії Криму продовжувала працювати в Росії, за що втратила своїх українських фанатів, зі сльозами згадала про батьківщину.

Зазначимо, що для Лорак не стало причиною покинути територію країни-агресора навіть те, що РФ 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну.

Зараз в інтерв'ю російській блогерці "Алена, блин" Лорак заявила, що "Бог дав їй талант, щоб творити в усьому світі", тому обмежуватися однією країною вона не хотіла. Тим більше Кіркоров робив привабливі пропозиції.

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Говорячи про те, що в Україні "є хороші люди", які її люблять, артистка навіть розплакалася.

"Що зміниться в моєму житті, якщо у мене не буде якогось ордена? Я ж не для цих нагород це роблю. Я співаю для людей. Україна в моїй душі. Я народилася там. Це, звичайно, ранить мене... Таке ставлення і так далі. Але все одно є хороші люди. Я, як дитина, вірю в добро. І я вірю, що воно переможе. Це ж рідне... Як стільки ненависті?" - сказала Ані Лорак.

Відзначимо, раніше зірка говорила, що у неї був конфлікт з представниками політичних сил в Україні - та нібито не хотіла виконувати якісь їхні умови. Зірка заявила, що її "замовили", тому почали зривати концерти і вести з нею інформаційну війну. Імен замовників Лорак не називала.

Також УНІАН писав, що Лорак, прикриваючись Богом, знову безглуздо виправдалася за втечу з України.

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