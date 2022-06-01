Український телеведучий Олексій Суханов дав інтерв’ю Славі Дьоміну. Слава запитав, як той ставиться до російських опозиціонерів. Відповідь була доволі чітка.
"Лайно. Я не вірю їм. Собчак - це взагалі лялька Путіна і лялька Кремля. На ній треба поставити хрест. Дудь - це представник так званої "лагідної пропаганди", - пояснив Олексій.
"Жодним опозиційним журналістам і политикам з "раші" я не вірю, тому що жоден з них не визнає Україну незалежною європейською країною, яка має такі самі права, які вони визнають для своєї "раші". Вони не поважають так, аби це відчувалося", - додав Суханов.
Він також зазначив, що не вірить і опозиційним політикам.
"Не вірю ані Навальному, ані Каспарову, ані Ходорковському. Я нікому з них не вірю, бо кожен з них хворий на імперськість. Особливо це притаманне політикам. Політика - це взагалі вірус. І кожен рашистський політик хворий на імперськість", - резюмував Олексій Суханов.
Нагадаємо, ведучий родом з Росії Суханов грубо обізвав Путіна.
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