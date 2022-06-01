Український телеведучий підкреслив, що не можна довіряти навіть опозиційним російським журналістам.

Український телеведучий Олексій Суханов дав інтерв’ю Славі Дьоміну. Слава запитав, як той ставиться до російських опозиціонерів. Відповідь була доволі чітка.

"Лайно. Я не вірю їм. Собчак - це взагалі лялька Путіна і лялька Кремля. На ній треба поставити хрест. Дудь - це представник так званої "лагідної пропаганди", - пояснив Олексій.

"Жодним опозиційним журналістам і политикам з "раші" я не вірю, тому що жоден з них не визнає Україну незалежною європейською країною, яка має такі самі права, які вони визнають для своєї "раші". Вони не поважають так, аби це відчувалося", - додав Суханов.

Він також зазначив, що не вірить і опозиційним політикам.

"Не вірю ані Навальному, ані Каспарову, ані Ходорковському. Я нікому з них не вірю, бо кожен з них хворий на імперськість. Особливо це притаманне політикам. Політика - це взагалі вірус. І кожен рашистський політик хворий на імперськість", - резюмував Олексій Суханов.

Нагадаємо, ведучий родом з Росії Суханов грубо обізвав Путіна.

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