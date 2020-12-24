Співачка одягла кофтинку з глибоким декольте.

Відома співачка Світлана Лобода опублікувала в Instagram фотографію, на якій постала у відвертому образі.

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Співачка одягла чорну кофтинку з глибоким декольте. А доповнила такий образ високими рукавичками. Шию Лобода прикрасила ланцюжком з хрестиком. При цьому було видно родимку, яка є на сексуальній ключиці Світлани.

Також в пості Світлана повідомила, що її нова пісня "moLOko" зайняла лідируючі рядки всіх хіт-парадів. Тому вона вирішила пройтися по радіостанціях рідного Києва.

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Автор: Діана Могилєвич