Лобода засвітила родимку / instagram.com/lobodaofficial
Відома співачка Світлана Лобода опублікувала в Instagram фотографію, на якій постала у відвертому образі.
Читайте такожКатя Осадча постала в яскравому аутфіті
Співачка одягла чорну кофтинку з глибоким декольте. А доповнила такий образ високими рукавичками. Шию Лобода прикрасила ланцюжком з хрестиком. При цьому було видно родимку, яка є на сексуальній ключиці Світлани.
Також в пості Світлана повідомила, що її нова пісня "moLOko" зайняла лідируючі рядки всіх хіт-парадів. Тому вона вирішила пройтися по радіостанціях рідного Києва.
Лобода засвітила родимку / instagram.com/lobodaofficial
Інші новини УНІАН:
- Відома модель померла через 5 днів після свого дня народження
- Софія Ротару здивувала фанів помолоділим виглядом
- Відома співачка Asti вийшла заміж за бізнесмена
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram