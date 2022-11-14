Український артист перебуває в Берліні.

Настоятель храму Іверської ікони Божої Матері протоієрей Віталій Трач і близький друг українського співака Олега Винника розповів, що з ним сталося і де він зараз перебуває.

У коментарі "Фактам" він розповів, що Винник дійсно перебуває за кордоном. За його словами, у артиста серйозні проблеми зі здоров'ям, тому зараз він лікується в одній з клінік Берліна.

"У Олега зараз серйозні проблеми зі здоров'ям і він перебуває в Берліні. Він дуже хотів потрапити до мене на причастя, але поки це неможливо, тому що і відстань чимала, і війна, і тим більше Олег постійно допомагає фронту, купуючи автомобілі для ЗСУ", – сказав Трач.

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Він додав, що спілкується з Винником тільки в онлайн форматі, і за його зовнішнім виглядом помітно, що він серйозно хворий. Трач зазначив, що щодня молиться за здоров'я артиста.

"Вірю, що Матір Божа Олега не залишить і вже зовсім скоро, після нашої перемоги, він знову буде радувати нас своїми хітами", – додав священик.

Олег Винник: що про нього відомо

З 24 лютого Олег Винник публікував у своїх соцмережах тільки патріотичні картинки, проте нічого конкретного про війну в Україні він не сказав.

За словами адвоката Винника, артист мешкає у Берліні, звідки допомагає українцям і проходить лікування. Нагадаємо, через проблеми зі здоров'ям ще до війни артист скасував кілька концертів.

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