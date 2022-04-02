Український артист і волонтер зараз перебуває у Львові, де може побачитися зі своїми рідними.

Фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов бійцем територіальної оборони, приїхав на кілька днів до Львова. Там він зустрівся зі своєю прийомною дочкою Діаною Фонарьовою, а спільним фото поділився в Instagram-блозі.

На фото чоловік разом зі своєю дочкою тримають український синьо-жовтий прапор, подарований військовослужбовцями 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ.

"Розгорнули його у Львові разом з дочкою Діаною. До речі, вона разом з командою однодумців волонтерить у Львові з перших днів війни. Допомагають біженцям зі Сходу, які потрапили до Львова, знайти притулок в різних містах Європи", - поділився музикант в описі до фотографії.

Відзначимо, що Діана - дочка першої дружини Святослава Вакарчука Лялі Фонарьової, з якою співак пробув у шлюбі 20 років (про розлучення повідомили влітку 2021 року).

Нагадаємо, напередодні Вакарчук зустрів на вулиці у Львові лікаря з розбитої лікарні в Маріуполі. Жінка назвала Маріуполь "містом, якого немає".

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