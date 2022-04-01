Доктора з розбитої третьої лікарні Маріуполя музикант зустрів у Львові.

Фронтмен гурту" Океан Ельзи " Святослав Вакарчук записав відео зі Львова. Там він зустрівся з лікарем з лікарні Маріуполя - тієї самої третьої лікарні, яку розбили окупанти РФ.

Відео, на якому лікар розповіла про свої емоції, Вакарчук опублікував в Instagram.

"У Маріуполі залишився будинок, робота... Це місто, якого немає", - сказала жінка на відео, ледве стримуючи сльози.

"Хлопці, ви герої! Ми з вами! Ми повернемося і будемо в Маріуполі!",- додала лікар.

"Маріуполь - Львів. Сьогодні це маршрут надії, життя, вдячності, підтримки і, на жаль, безмежного болю. Вся наша любов і підтримка для жителів міста-героя Маріуполя! Слава захисникам Маріуполя!",- написав музикант в описі до відеозапису.

Зазначимо, Святослав Вакарчук після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року приєднався до лав територіальної оборони, займається волонтерством, їздить по містах України, зустрічається з українцями, які знаходяться в гарячих точках.

Нагадаємо, раніше Вакарчук підтримав військових Житомирщини піснею "Все Буде добре", заспіваною а капела.

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