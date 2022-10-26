За словами Амоса, забрати собаку було правильним рішенням.

Син легендарного співака-тенора Андреа Бочеллі розповів, як поранений пес Джек з Куп'янська потрапив в їхню сім'ю.

За словами Амоса Бочеллі, у них є друг Амед, який зараз допомагає українцям, які страждають від війни. Після того, як ЗСУ звільнили Куп'янськ і знайшли там пса Джека з контузією і осколковим пораненням, Амед оприлюднив фото вихованця в своїх соціальних мережах із закликом допомогти знайти йому нову сім'ю.

"Я стежу за Амедом в Instagram, я вирішив також допомогти цій собаці, якого побачив на його сторінці. Якось він опублікував відео з Джеком і я вирішив його одразу забрати до себе", - поділився Амос в студії "Сніданку з 1+1".

Він додав, що пса доставили в Італію о першій годині ночі. Ніхто з його близьких не очікував, що Джек буде таким великим. Але, за словами Амоса, все це дурниця, адже пес виявився дуже добрим.

"Це було дуже класне рішення. Це дуже хороший собака. Ми одразу зрозуміли, що він - частина нашої сім'ї", - зазначив Бочеллі.

Нагадаємо, раніше депутат Київради Олесь Маляревич показав, як Андреа Бочеллі зустрівся з псом Джеком.

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