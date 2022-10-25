Тепер вихованець буде жити в Італії.

Легендарний співак Андреа Бочеллі забрав до себе пса Джека, який втратив слух через вибухи в Куп'янську (Харківська область). Тепер вихованець буде жити в Італії.

Про це повідомив депутат Київради Олесь Маляревич на своїй сторінці в Facebook.

"Пес Джек з Куп'янська переїхав до Італії і став членом сім'ї Андреа Бочеллі. Дива трапляються навіть у темні часи. Саме диво сталося з собакою на ім'я Джек, який жив в Куп'янську, опинився в окупації, майже втратив слух в результаті вибухів, мав невелике осколкове поранення на спині, але зберіг свою природну доброту, любов до людей, міцний характер і віру в краще", - написав Маляревич.

Він додав, що знайшов Джека на другий день після звільнення Куп'янська від російських окупантів. Пізніше він розповів про це своєму американському другові, який відразу ж запропонував знайти псу новий будинок. Так і почалася його історія з переїздом в сім'ю Андреа Бочеллі.

"Спасибі сім'ї Бочеллі за велике серце і доброту. Бажаємо Джеку нового щасливого життя! Нам всім перемоги! Добро переможе", - додав Маляревич.

Нагадаємо, Андреа Бочеллі неодноразово приїжджав в Україну до повномасштабного вторгнення. Одного разу він виступав у Маріїнському парку у День незалежності нашої країни.

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