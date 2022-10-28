Репер підтримує Україну з 2014 року.

Російський репер Noize MC, який підтримав Україну, заявив, що дуже хоче, щоб від українців нарешті відчепилися і дали їм нормально розвиватися.

В інтерв'ю Юрію Дудю він сказав, що з болем у серці сприймає те, що зараз відбувається у світі, особливо в Україні.

"Я так хочу, щоб просто, Господи, від них відчепилися нарешті і дали їм розвиватися. Це такі круті люди і крута країна. Пи***ць", - сказав репер.

Після цих слів Noize MC не зміг стримати емоцій і розплакався. Варто відзначити, що артист ще з 2014 року підтримує Україну і засуджує злочинний режим Кремля.

Noize MC: що він говорить про війну в Україні

У 2021 році Noize MC виступав в Україні. Під час одного з концертів він виконав свою пісню Yes future, в якій змінив приспів.

"Росія попереду планети всієї, але Україна трохи попереду. І вам скоро сто подів пощастить, свіжий вітер розжене всі чорні хмари", - прочитав тоді репер.

Крім того, нещодавно артист виступив у Ташкенті, де згадав Бучу, Маріуполь і Київ.

"Коли з Бєлгорода полетіли ракети, я знав, що вони повернуться. Сьогодні, на жаль, це сталося. Моє улюблене рідне місто обстріляли. Що я відчуваю з цього приводу? Рівно те ж саме, що я відчував, коли обстрілювали Київ, Харків, Маріуполь, коли я дізнавався новини про Ірпінь, Бучу. Війна – мерзенна. Це жахливо. У неї нелюдське обличчя. І вона повинна бути закінчена. Вона, чорт візьми, повинна була закінчитися не почавшись", - сказав Noize MC.

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