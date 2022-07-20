Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко зробив собі манікюр в колір українського прапора. Таким чином, стверджує зірка, зміцнюється національна ідентичність і наближається перемога України над Росією.
Знімки були опубліковані в Instagram-stories Анастасії Ленік.
Видно, що ніготь на мізинці Клопотенко пофарбований в жовтий колір, а безіменний палець - в синій.
"Пам'ятаєте, я говорив: вони знищують – ми створюємо. Так ми переможемо. Наше завдання - кожен день створювати українське", - написав шеф-кухар в коментарі до своєї останньої публікації в Instagram.
Нагадаємо, кліпмейкер Алан Бадоєв вперше з початку повномасштабної війни виїхав з України.
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