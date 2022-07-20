Подробицями він поділився з шанувальниками в особистому блозі.

Відомий український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв вперше за п'ять місяців після початку повномасштабної війни виїхав з України. У себе в блозі він розповів, що ще півроку тому перельоти і поїздки були для нього рутиною, а сьогодні - це вже особлива подія.

"Останні місяці, як і ви, я згадую про небо тільки після удару ракет. Перед сном тихо молюся і кажу мамі, тому що зараз вона мій головний ангел. Перед зльотом літака, я закрив очі і просто спокійно заснув, здавалося на мить... коли прокинувся, ще довго тримав очі закритими. Я сподівався, що вся ця війна – це сон... Що через мить я побачу всіх своїх друзів і ми вийдемо з літака де-небудь в екзотичній країні, щоб відзняти нову яскраву історію", - розповів Бадоєв.

"Я знаю, що все це обов'язково станеться, а зараз треба прокидатися. У мене багато роботи і мало часу. Готуємо з Максом потужні благодійні заходи в декількох частинах світу. Скоро про все розповім", - резюмував режисер.

Куди саме він відправився - не уточнив. Не виключено, що його поїздка пов'язана з благодійними концертами, які зірки (в тому числі і його підопічний Макс Барських) дають в інших країнах, щоб зібрати гроші для ЗСУ та біженців.

Нагадаємо, Дмитро Гордон вшанував пам'ять покійної Писанки і показав свій кліп, де вона зіграла головну роль.

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