Телеведуча показала "непристойну" рослину і насмішила мережу.

Українська телеведуча Леся Нікітюк зараз знаходиться в Кабо-Верде (держава, розташована на вулканічному архіпелазі в декількох сотнях кілометрів від північно-західного узбережжя Африки).

Зірка вирушила на екскурсію, під час якої помітила дуже високий кактус, що нагадував чоловічий статевий орган.

"Скільки живу, а на такій екскурсії ще не була. Так виглядає секс-шоп на Кабо-Верде", - підписала фото Леся.

Читайте такожУкраїнська телеведуча потрапила в казус у прямому ефірі ТСНТакож вона пожартувала, що на Кабо-Верде існує легенда. Мовляв, якщо дівчина постоїть біля цього кактуса, то в наступному році вона завагітніє.

"На Кабо-Верде існує легенда. Якщо дівчина прийде і постоїть біля цього кактуса... через рік вона завагітніє! Кажуть, що тут була Катя Осадча", - додала Нікітюк.

Зазначимо, телеведуча Катя Осадча виховує трьох синів. Старший син Ілля від першого шлюбу вчиться за кордоном.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк з'їла цукерку Дмитра Гордона.

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Автор: Діана Могилєвич