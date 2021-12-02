Після опублікованого Лесею ролика Гордон висловив їй подяку.

Українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала у своєму інста-блозі ролик, на якому пробує цукерки журналіста і телеведучого Дмитра Гордона "Гордон в шоколаді".

"Дмитро Ілліч, ваші цукерки "Гордон в шоколаді" - просто люкс. Чекаємо на наступні цукерки "Кадик в шоколаді", - підписала ролик Нікітюк.

Зазначимо, Леся їла цукерку досить спокусливо, граючи на камеру. До слова, Дмитро подякував Нікітюк за такий жартівливий ролик.

""Кадик в шоколаді" - це дуже хороший стартап", "Шикарна зірка в шоколаді", "Пташиного молока захотілося", "Ууууу, вкусняшка", "Так ніжно в рот бере", - пишуть фоловери.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк публічно потроллила Дмитра Гордона. У програмі "Хто зверху?" вона запропонувала своєму супернику вгадати, чи правда те, що Гордон під час інтерв'ю з нею сидів в одних трусах.

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Автор: Діана Могилєвич