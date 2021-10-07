Дівчата посварилися в Instagram.

Українська хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова обмінялася колючими фразами з партнеркою MELOVIN Лізою Русиною.

Ось уже кілька ефірів поспіль Ілона критикує їх пару. Мабуть, терпіння учасників шоу увірвалося і вони вирішили відповісти. В одному з інтерв'ю MELOVIN сказав: "Хто це така? Ілоно, де ти? Вилазь! Ми таких не знаємо". Його підтримала і сама Ліза Русина. В інста-сторіз Русина попросила Гвоздьову не хайпитися на їх парі.

"Один раз виграти "Танці з зірками", а потім вважати вона танцює краще-гірше. Замість того щоб робити справи і читати дітям казки на ніч, вона строчить ці сторізи, дичина. Ілоно, займіться собою і відчепіться від мене. Досить хайпити на нашій парі, суперзірка з минулого. Те, що ви робите - це кринж (слово можете загуглити)",- написала Ліза.

Читайте такожЛорак у жовтому мішкуватому костюмі заінтригувала новиноюВідповідь Ілони не змусила на себе довго чекати. Хореограф зробила скріншоти переглядів її виступу з Юрієм Ткачем на шоу і перегляди танцю Лізи і MELOVIN. Видно, що танець Гвоздьової подивилися більша кількість людей.

"Я навіть не злюся. Хто я така? Так, я переможниця одного з сезонів "Танців з зірками". А ось хто ти, подивимося в кінці цього проекту. Чекаю, поки виграєш ти. А поки вчися танцювати, моя дорога", - зазначила Гвоздьова.

Нагадаємо, у п'ятому випуску "Танців з зірками" Гвоздьова поскандалила і з Катериною Кухар.

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Автор: Діана Могилєвич