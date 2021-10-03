Судді проекту обмінялися колючими фразами.

Український хореограф Ілона Гвоздьова, яка в 2018 році виграла на шоу "Танці з зірками", в п'ятому ефірі нового сезону стала запрошеною суддею.

До цього дівчина коментувала кожен випуск шоу в своєму інста-блозі, і не завжди була лояльна до учасників. Цього разу вона вирішила заступитися за каратиста Станіслава Горуну.

Так, після його виконання джайва інша суддя проекту Катерина Кухар сказала, що спортсмен не виконав один важливий рух. При цьому вона використовувала балетну термінологію. На що відреагувала Гвоздьова, запитавши, чому при оцінці бального танцю вона використовує балетну термінологію.

"Там, де ти вчилася, я викладаю", - різко відповіла Кухар на зауваження Гвоздьової.

Читайте такожНестаріюча мама Дана Балана в бікіні звела мережу з розуму (фото)Поки Ілона ніяк не прокоментувала даний інцидент. Можливо, вона напише пост в Instagram за підсумками п'ятого випуску.

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова нещадно "рознесла" танець MELOVIN. За її словами, професійна танцівниця вперше за всю історію проекту станцювала ча-ча-ча гірше за зірку. Також їй тоді не сподобалися одноманітні образи.

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Автор: Діана Могилєвич