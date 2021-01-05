За даними ЗМІ, актриса перебуває в лікарні у важкому стані.

Представники американської актриси і моделі Тані Робертс, яка виконала роль дівчини Джеймса Бонда у фільмі "Вид на вбивство", спростували її смерть.

Про це повідомляє Associated Press.

Представник актриси заявив, що оголошена померлою кінозірка станом на 10:00 ранку в понеділок, 4 січня, (20:00 за Києвом) знаходиться у важкому стані, але жива.

Читайте такожПомер зірка легендарного фільму "Людина-амфібія"

Нагадаємо, раніше портал TMZ із посиланням на представника актриси повідомив, що напередодні Різдва Робертс вирушила на прогулянку зі своїми собаками. Повернувшись, вона впала і отримала важку травму. Після цього жінку госпіталізували, в лікарні її підключили до апарату штучного дихання.

Таня Робертс отримала широку популярність завдяки ролі у фільмі "Вид на вбивство" 1985 року, де її партнером і виконавцем головної ролі був Роджер Мур. Також актриса знімалася в таких картинах, як "Шина - королева джунглів", "Повелитель звірів" і "Майже вагітна".

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Олександр Топчій