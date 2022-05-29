Артистка записала кадри, коли прогулювалася з дитиною.

Українська співачка Світлана Тарабарова показала наслідки обстрілів з боку російських окупантів у селі Дмитрівка під Києвом. Населений пункт розташований поблизу Житомирської траси, де ще недавно велися активні бої.

У своєму Instagram-блозі зірка показала, як прогулюється з сином Іваном поруч зі зруйнованими будинками.

"Ми гуляємо містом і розглядаємо, на жаль, вже звичні для нас руїни. Навчилися жити тут і зараз. Цінувати кожен момент. Вже стадія прийняття, напевно. Наприклад, Іван хоче посидіти в спаленому екскаваторі. Максимальний прокляття для виродків. Вірю в ЗСУ, Україну і справедливість", - сказала співачка Світлана Тарабарова на відео.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво поїхав до обстрілюваного Харкова.

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