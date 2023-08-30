Він додав, що дружив з музикантом з Росії ще до 2014 року.

Лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя розповів, що в Росії у нього був близький друг - лідер групи "Смислові галюцинації" Сергій Бобунець. Вони довгий час тісно спілкувалися, проте як зараз йдуть справи з їхньою дружбою - невідомо.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Тополя зізнався, що до 2014 року він навіть працював над спільною піснею з Бобунцем. Артист каже, що йому не соромно за дружбу з громадянином країни-агресора і пісні російською теж.

Однак після 2014 року, коли Росія незаконно анексувала Крим і розв'язала війну на Донбасі, він розірвав будь-які зв'язки з цією країною, незважаючи на те, що його запрошували на концерти та фестивалі.

Відео дня

"Ми тоді розглядали можливість відкрити для себе російський ринок. І російськомовна пісня стала успішною. Вона займала перші місця на "Нашому радіо" в чартах. З цією піснею нас покликали на "Нашестя" в 2014 році, куди ми не поїхали, тому що почалася анексія Криму і війна на Донбасі. Я можу говорити російською, я можу писати пісні російською, але я цього принципово не роблю", - сказав Тополя.

Він додав, що в той же період він близько дружив з Бобунцем, але, за словами Тополі, саме 2014 рік все змінив.

Відомо, що Бобунець підтримує злочинний режим Кремля і агресію диктатора Володимира Путіна.

"Ми повністю закрили для себе Росію після 2014-го. Більш того, ми робили кавер зі "Смисловими галюцинаціями", ми дружили з Сергієм Бобунцем, у нас були досить близькі стосунки, але 2014 рік все змінив", – поділився Тополя.

Зазначимо, Тарас Тополя на початку повномасштабного російського вторгнення вступив до лав ЗСУ. Спочатку він був парамедиком, а потім захищав нашу країну на фронті.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя відповів на закиди про "особливі" умови для артистів в ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: