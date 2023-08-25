Артист пояснив, чи "бережуть" відомих чоловіків на фронті.

Відомий співак та лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який пішов на захист України у перші дні повномасштабної війни, відверто розповів, чи користуються медійні персони, що служать у ЗСУ, так званими "особливими умовами". Багатьох людей цікавить, чи надають зіркам якісь привілеї та чи "бережуть" їх на фронті.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Тополя визнав, що публічні персони, звісно ж, притягують до себе більше уваги. І якщо на фронті гине якась зірка, то росіяни цьому дуже радіють, адже таку інформацію окупанти намагаються зробити частиною своєї пропаганди.

"Якщо людина, яка має свою аудиторію, і ця аудиторія велика, якщо вона загине це прям "клас" - росіяни роздують і зроблять це так, як вони вміють, в контексті пропаганди. Але я не знаю за своїх колег, я знаю, що "Антитіла" з першого дня і до того моменту, поки нас не вивели з передової, абсолютно в рівних умовах з усім батальйоном. Ніяких нюансів", - пояснив Тополя.

Артист зазначив, що він дійсно намагався допомогти побратимам, тому використовував свою популярність. Завдяки цьому Тополі вдавалося знаходити гроші на придбання спорядження або машин для військових. При цьому музикант та інші учасники гурту "Антитіла", які теж пішли на фронт та стали парамедиками, перебував "на нулі".

"Ми намагались натягувати та використовувати свій ресурс публічності, щоб якісь штуки для батальйону робити... Ті ж самі бронежилети, якісь аптечки, багато-багато різного, автомобілі, наприклад... Ми працювали тупо "на нулі". Нам прилітало, нам базу розвалило, прямо в двір прилетів снаряд. Дивом просто нам вдалося вивезти бійця з відірваною ногою, машина не заводилася", - пригадав Тополя.

Нагадаємо, раніше Тополя чесно відповів, чи хоче повернутися на фронт. Артист не став приховувати думок та пояснив свою позицію.

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