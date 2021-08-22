Співачка поскаржилася на Укрзалізницю / instagram.com/tayanna_reshetnyak
Українська співачка TAYANNA проїхалася в одному з поїздів Укрзалізниці. У підсумку вона поскаржилася на вагон, в якому помітила тарганів і цвіль.
В інста-сторіз співачка розповіла, що після поїздки у неї склалося враження, що вона потрапила в 80-і роки.
"Я реально потрапила в 80-і роки, коли я їздила на "Чорноморські Ігри" саме в таких поїздах", - сказала зірка.
Співачка поскаржилася на Укрзалізницю / скріншот Instagram
Співачка поскаржилася на Укрзалізницю / скріншот Instagram
Зазначимо, не тільки TAYANNA шокована поїздами Укрзалізниці. Раніше українська актриса театру і кіно Римма Зюбіна опублікувала у Facebook гнівний пост, в якому поскаржилася на запах фарби у вагоні поїзда Укрзалізниці.
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