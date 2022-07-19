Рідним братом співачки є артист Міша Марвін.

Українська співачка TAYANNA розповіла про свого рідного брата, артиста Михайла Марвіна, який останні роки жив і працював у Росії.

Про це повідомляє "МУЗВАР".

За словами зірки, Міша відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхав з Москви і розірвав контракт з лейблом Blackstar. З ним співак працював багато років. Через припинення співпраці її брат був змушений змінити сценічне ім'я.

Чи планує він повернутися в Україну і почати свою творчість на Батьківщині, TAYANNA відповіла: "Я скажу так: якщо він буде готовий, він все сам скаже. Це мій рідний брат. Я не читаю коментарі, для мене сім'я - це найсвятіше. Вважаю, що кожна людина відповідає за себе. З першого дня війни він не в Москві. І не працює з Blackstar абсолютно. І змінив ім'я, так, воно у нього нове (Міша М, – УНІАН)".

Вона також відповіла, чому її брат досі виконує пісні російською мовою.

"Повернемося до наших (артистів, - УНІАН), 80% з яких співають всі російською мовою. Про що ми будемо зараз говорити? У нас народні артисти України співають російською мовою, яким президент дає звання "Народних і Заслужених артистів". Більшість з них співають російською мовою", - додала співачка.

Нагадаємо, раніше TAYANNA після відходу чоловіка до Лорак показала свого нового коханого.

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