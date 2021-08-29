Співачка знайшла своє кохання.

Українська співачка TAYANNA, яка в одному з інтерв'ю розповіла, як її екс-чоловік Єгор Гліб пішов до співачки Ані Лорак, нарешті знайшла своє щастя.

В інста-сторіз зірка вперше за довгий час розповіла, що тепер вона не самотня. У неї з'явився темноволосий молодий чоловік. Співачка показала лише його руку і груди, а ось обличчя вирішила приховати.

"Результат моїх практик. Але якщо без жартів, це перш за все результат моєї роботи над собою", - підписала кадри TAYANNA.

Нагадаємо, TAYANNA виховує сина від Єгора Гліба. Також зірка розповідала, що екс-чоловік пропонував їхньому синові поїхати в РФ і познайомиться з Ані Лорак і її дочкою Софією, але хлопчик відмовився.

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Автор: Діана Могилєвич