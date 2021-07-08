Актриса вдруге стане мамою.

Американська актриса Скарлетт Йоханссон і її чоловік Колін Йост очікують на поповнення в родині.

Про це повідомляє New York Post.

Так, зірка спочатку приховувала свою вагітність, але потім таки вирішила поділитися цією радісною новиною зі своїми шанувальниками.

"Скарлетт дійсно скоро повинна народити, я знаю, що вона і Колін дуже цього чекають", - повідомило джерело.

Нагадаємо, що у зірки фільму "Месники" вже є одна дитина - дочка Роза, яку вона народила від свого колишнього чоловіка Ромена Доріака. У 2010 році вони розлучилися, і тільки через 10 років Скарлетт знову вийшла заміж і вже за Коліна Йоста.

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Автор: Діана Могилєвич