Американська актриса Скарлетт Йоханссон і її чоловік Колін Йост очікують на поповнення в родині.
Про це повідомляє New York Post.
Так, зірка спочатку приховувала свою вагітність, але потім таки вирішила поділитися цією радісною новиною зі своїми шанувальниками.
"Скарлетт дійсно скоро повинна народити, я знаю, що вона і Колін дуже цього чекають", - повідомило джерело.
Нагадаємо, що у зірки фільму "Месники" вже є одна дитина - дочка Роза, яку вона народила від свого колишнього чоловіка Ромена Доріака. У 2010 році вони розлучилися, і тільки через 10 років Скарлетт знову вийшла заміж і вже за Коліна Йоста.
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