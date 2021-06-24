Також вона виступить в якості продюсера.

Актриса Скарлетт Йоханссон зніметься у фільмі від студії Disney "Вежа жаху". Також вона виступить в ролі продюсера цієї картини.

Про це повідомляє Collider.

Відзначається, що сюжет картини буде заснований на однойменному атракціоні парку Діснейленд, який присвячений науково-фантастичному серіалу "Сутінкова зона" і зроблений у вигляді готелю 1930-х років.

Саме там в страшну ніч Хелловіна пропали п'ятеро людей. При цьому деталі сюжету поки невідомі. Тому як розгортатимуться події - залишається питанням.

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Автор: Діана Могилєвич