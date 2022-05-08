У неділю, 8 травня, телезірці виповнився 41 рік.

Українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик у неділю, 8 травня, відзначає день народження - їй виповнився 41 рік. Зірка каналу "Україна" зазначила, що це найважче свято за все її життя. У себе в Instagram вона написала, що у неї є лише одне бажання.

"Мені-41. І це - найважчий день народження в моєму житті. Але я намагаюся посміхатися: мої діти у відносній безпеці, вони грають, сміються, сваряться і іноді я все ж відчуваю себе так, як було в мирний час. На мить, але - на дуже цінну мить. Мені - 41. І це - найважчий день народження в моєму житті. Але я впускаю у свою душу весну: милуюся квітами на маминому дворі, радію дитячому шуму з сусіднього майданчика, відчуваю кавовий аромат з кафе через дорогу. Іноді мені здається, що я в мирному житті. На мить, але на дуже цінну мить", - написала Лілія.

Ребрик сказала, що кожен день загадує світ і те, щоб всі військові повернулися додому з перемогою і живими.

"Я дуже хочу, щоб кожен з них повернувся живим. З перемогою. Додому. Щоб посміхався, впускав у свою душу весну, дарував кому квіти, відчував світ: не на мить (хоч і на дуже цінну), а назавжди", - додала телеведуча.

Нагадаємо, Ольга Фреймут показала рідкісне фото з сином у його день народження.

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