Зі зворушливою промовою він виступив під час марафону "Єдині новини".

Український телеведучий Андрій Бєдняков, який прославився завдяки проекту "Орел і решка", зі зворушливою промовою виступив в ефірі марафону "Єдині новини" на честь Дня Незалежності України. Момент, де чоловік розплакався, миттєво розлетівся по соціальних мережах.

"Де б я не був... в Києві, за кордоном... Я завжди сідав в поїзд і їхав додому, в рідний Маріуполь, до мами. І не важливо де я був – в Харкові на сесіях, або на перших зйомках в Києві, за які мені заплатили гроші, я хотів ці гроші показати мамі... Я сідав в поїзд і їхав додому, як і тисячі маріупольців, ми їхали по одній дорозі, яку ми знаємо на пам'ять. Зараз, коли я закриваю очі, я бачу її, немов це було вчора. Коли ти їдеш додому, праворуч ти бачиш комбінат імені Ілліча, ти розумієш, що ти близько.Через 10 хвилин, вже зліва, ти бачиш завод Азовсталь і ти знаєш, що через три хвилини ти будеш стояти там, на пероні свого міста, і тому ти вже починаєш викликати таксі. Через три хвилини ти вже стоїш там і починається найтепліше - спогади, які ти не забудеш ніколи, тому що в спину тобі дихає вітер з моря, а в обличчя - таксисти. І кожен з них дуже радий тебе бачити, і кожен готовий відвезти в будь – яке місце, яке ти побажаєш", - сказав Бєдняков.

Однак зараз, каже ведучий, нічого з цього не залишилося. Тільки спогади, які окупанти не зможуть забрати або знищити.

Відео дня:

Коли Бєдняков відкрив очі, він не зміг стримати сліз.

"І ось, коли я відкриваю очі, я бачу, що нічого немає, все знищено, крім спогадів. Знищені будівлі, знищені долі, втрачено дуже багато життів. І, ви знаєте, мені дуже хочеться ще раз, і ще раз, і ще раз бачити з вікна поїзда спочатку комбінат імен Ілліча, потім Азовсталь. Я дуже не любив ці комбінати, я сам там працював, але зараз для мене це щось дуже неймовірне.. Я це зроблю. Я обов'язково вийду на перон українського Маріупольського залізничного вокзалу", - резюмував Андрій.

Нагадаємо, Андрій Бєдняков розіграв рукавички боксера Олександра Усика на благодійному аукціоні.

Вас також можуть зацікавити новини: