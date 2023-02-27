Поки він залишається в тилу, але готовий за необхідності йти на фронт.

Український телеведучий Тимур Мірошниченко розповів, що отримав повістку від військкомату. Незважаючи на те, що це сталося ще за кілька місяців до повномасштабного вторгнення, він все одно став на облік.

В інтерв'ю Олегу Борисову він сказав, що поки займається благодійністю в тилу, але якщо доведеться йти на фронт - він це зробить.

"Повістка мені приходила. Я, насправді, був у військкоматі за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну, став на облік і все. З одного боку, я не кращий і не гірший за всіх. А з іншого, війна - це механізм, без якихось частин цей механізм не працюватиме. Поки у мене є можливість бути корисним, збирати гроші, привертати міжнародну увагу, я буду це робити", – сказав Тимур.

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Він додав, що у 2022 році провів 100 заходів, а виручені гроші передав ЗСУ. Загалом він зібрав понад 300 мільйонів гривень. Крім того, в благодійності задіяна і дружина Мірошниченко. Завдяки спільним проектам вони заробили для ЗСУ понад 2 мільйони гривень.

Нагадаємо, Тимур Мірошниченко розпочав процес усиновлення дитини.

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