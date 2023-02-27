Український телеведучий Тимур Мірошниченко розповів, що отримав повістку від військкомату. Незважаючи на те, що це сталося ще за кілька місяців до повномасштабного вторгнення, він все одно став на облік.
В інтерв'ю Олегу Борисову він сказав, що поки займається благодійністю в тилу, але якщо доведеться йти на фронт - він це зробить.
"Повістка мені приходила. Я, насправді, був у військкоматі за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну, став на облік і все. З одного боку, я не кращий і не гірший за всіх. А з іншого, війна - це механізм, без якихось частин цей механізм не працюватиме. Поки у мене є можливість бути корисним, збирати гроші, привертати міжнародну увагу, я буду це робити", – сказав Тимур.
Він додав, що у 2022 році провів 100 заходів, а виручені гроші передав ЗСУ. Загалом він зібрав понад 300 мільйонів гривень. Крім того, в благодійності задіяна і дружина Мірошниченко. Завдяки спільним проектам вони заробили для ЗСУ понад 2 мільйони гривень.
Нагадаємо, Тимур Мірошниченко розпочав процес усиновлення дитини.