Вони з дружиною давно мріяли усиновити дитину. У війну багато дітей залишилися без батьків, тому вони вирішили оформити опікунство.

Ведучий 1+1 Тимур Мірошниченко з дружиною Інною почали процес усиновлення дитини. Про це вони думали ще до війни, проте після 24 лютого їхнє бажання допомогти хоча б одній дитині, що залишилася без батьків, тільки посилилося. Детальніше про це Мірошниченко розповів у студії "Сніданку з 1+1":

"Ми зараз займаємося процесом усиновлення. Там не все так просто. Це дуже серйозний і тривалий процес. До безпосереднього знайомства з дитиною ми повинні пройти деякі процеси, які можуть тривати від декількох місяців до півроку або року".

Відзначимо, ведучий з дружиною виховує двох дітей: 18 червня 2018 у них народилася дочка Мія, а 19 січня 2020 народився син Марко. Тимур зізнався, що вони хочуть дитину приблизно віку їхніх дітей, проте зі статтю ще не визначилися.

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"Вік, плюс мінус, щоб збігався з нашими дітьми, щоб їм було комфортно всім втрьох. Тому що це величезний стрес для всіх. Про стать у дітей ми постійно запитуємо і тут все змінюється постійно. Мія, наприклад, хоче братика, а Марк сестричку. То Мія сестричку, а Марк чомусь знову братика", - додав Тимур Мірошниченко.

Які ще зірки хочуть усиновити дитину

Через повномасштабну війну багато дітей залишилося без батьків і будь-яких інших родичів, які б могли оформити над ними опікунство. Саме тому багато зірок почали думати над тим, щоб подарувати сиротам сім'ю.

Наприклад, ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетнік заявив, що вони з дружиною вже обговорюють це питання, але усвідомлюють всю його серйозність і не поспішають.

"У березні я пам'ятаю, як побачила фото і відео евакуації дітей зі сходу і півдня. Там були також дітки з Харкова. Маленькі дітки, їх забирали на автобусах... Я пам'ятаю це, і це просто до сліз. Їх так багато було... Ці малюки в колясочках так хочуть ласки, любові. Я кажу Гриші: "Ти готовий взяти четверту дитину? Усиновити? Я б хотіла дуже", - розповіла Христина Решетнік.

Також телеведучий Юрій Горбунов натякнув, що вони з Осадчою можуть усиновити дитину, яка осиротіла через війну.

"Потрібно буде всиновлювати і удочеряти дітей, яких залишилося дуже багато. І це теж буде на плечах всіх українців. І це потрібно буде робити. Ми навіть теж про це думаємо. Можливо, так", - коментував Горбунов.

Нагадаємо, Тимур Мірошниченко розкритикував рішення EBU забрати в України право проведення Євробачення-2023.

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