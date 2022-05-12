Співачка висловила своє презирство російському артисту.

Українська співачка Тіна Кароль висловилася на адресу російського артиста Григорія Лепса, який днями відвідав Донбас з концертом для підтримки окупантів.

За словами Кароль, вона вже давно зрозуміла, що за людина Лепс. І вона рада, що багато років тому відмовилася від нього в ролі продюсера.

"Нутро тварини. Все було ясно ще тоді, коли я сказала тобі "ні". Заїжджай глибше, не тікай так швидко. Ми зустрінемо тебе, як слід! Ти будеш їжею для черв'яків", - написала Кароль в інста-сторіз.

Крім того, співачка відреагувала і на пісню, яку Лепс співав у машині дорогою на Донбас. Він наспівував "Лицарський турнір" Висоцького.

"Ми зневажаємо "короля". Трек вибрав клас, молодчага", - додала Кароль.

Нагадаємо, раніше з'явився повний список російських зірок-розпалювачів війни в Україні.

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