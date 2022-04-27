У цей список потрапили Сергій Лазарєв, Микола Басков, Іван Охлобистін та інші російські знаменитості.

Прихильники опозиціонера Олексія Навального склали список російських знаменитостей, які підтримують війну в Україні.

У переліку "продажних зірок" опинилися Микола Басков, Сергій Безруков, Юлія Чичеріна, Вікторія Дайнеко, Лариса Доліна, Поліна Гагаріна, Олег Газманов, Тіна Канделакі, Сергій Лазарєв, Григорій Лепс, В'ячеслав Манучаров, Стас Михайлов, Володимир Пресняков, Яна Рудковська, Олександр Сєров, Аніта Цой, Сергій Жуков, Марія Шукшина та багато інших.

Також у цьому списку опинилася і журналістка Ксенія Собчак, яка одночасно називає себе "незалежною" і транслює риторику Кремля.

До слова, якщо багато хто з російських артистів мовчить про війну в Україні, то актор Іван Охлобистін і зовсім зібрався їхати в Україну воювати за Росію. Разом з ним на війну їде і його дружина.

Нагадаємо, раніше в Росії заборонили в'їзд 30 українським артистам, які активно засуджують війну в Україні.

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