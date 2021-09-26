Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Президент України Володимир Зеленський подякував боксеру Олександру Усику за здобуття чемпіонських титулів внаслідок перемоги над британцем Ентоні Джошуа.

"Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO - знову, як це і має бути, належать українцю! Саня, дякую! Всі ми не спали, всі ми не сумнівались, всі ми не стримували емоцій! Важка, але тому ще цінніша перемога. Браво, Чемпіоне! Міць! Сила! Усик! УКРАЇНА!!!", - написав президент на своїй сторінці у Facebook.

Бій Усик - Джошуа: підсумки

Бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа відбувся на стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні.

За підсумками 12 раундів Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Рахунок на суддівських записках був 117-112, 116-112 і 115-113.

Читайте такожУсик - Джошуа: найкращі моменти бою (відео)Українець став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі, відібравши у Джошуа всі чотири титули. Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Окрім того, Усик виявився лише третім боксером в історії, якому вдалося стати чемпіоном світу і в першій важкій вазі, і в суперважкій. Раніше ця вершина підкорилася Евандеру Холіфілду і Девіду Хею.

Це 19-й поєдинок Олександра Усика на профі-рингу і його 19-та перемога. Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав своєї другої поразки. Повідомлялося, що в контракті на цей бій було прописано реванш на випадок перемоги Усика.

На честь отримання нових титулів і перемоги над британцем Олександр Усик виконав на ринзі свій коронний гопак.

При цьому чимало українців, однак, не змогли повноцінно подивитися пряму трансляцію бою Усик - Джошуа через збій в роботі сервісу MEGOGO, який єдиний транслював бій в Україні. УНІАН вів текстову онлайн-трансляцію бою.

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Автор: Катерина Комолова