Каменських закликала окупантів припинити війну в Україні.

Українська співачка Настя Каменських звернулася до російських окупантів, які стріляють по мирному населенню України і вбивають дітей.

Також вона супроводила свій пост фотографіями знищених житлових будинків.

"РФ, зупинись! Де тут військові бази, про які ви постійно говорите? Де тут небезпека для кого-небудь? Досить брехати! Досить бомбити Україну, наше мирне населення! Наших дітей! Це ж житлові квартали і це тільки маленька частина всіх руйнувань і вбивств! Це аморально, нелюдяно! Тільки занепалі нелюди можуть таке робити! Досить зривати зелені коридори! Досить вбивати людей! Досить спотворювати інформацію в ваших ЗМІ! Як люди можуть з таким погоджуватися, закривати на це очі, мовчати, виконають такі накази! Як?",- звернулася до росіян Каменських.

Нагадаємо, раніше Потап висміяв ганьбу російських військових в Україні.

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