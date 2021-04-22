Він заспівав пісню "Любимый город".

Соліст групи "Раммштайн" Тілль Ліндеманн виконав хіт Марка Бернеса "Любимый город".

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Цікаво, що цю пісню він заспівав російською мовою, попри те, що його рідна мова - німецька. Чому Тілль вирішив зробити такий кавер - можна тільки здогадуватися.

Можливо, на це вплинула дружба з українською співачкою Світланою Лободою, яка останні кілька років активно просуває свою творчість в Росії.

А може на Ліндеманна і зовсім знайшла ностальгія про Володимира Ілліча і НДР-івське дитинство. Загалом ніяких коментарів з цього приводу він поки не давав.

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Автор: Діана Могилєвич