Соліст групи "Раммштайн" Тілль Ліндеманн виконав хіт Марка Бернеса "Любимый город".
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Цікаво, що цю пісню він заспівав російською мовою, попри те, що його рідна мова - німецька. Чому Тілль вирішив зробити такий кавер - можна тільки здогадуватися.
Можливо, на це вплинула дружба з українською співачкою Світланою Лободою, яка останні кілька років активно просуває свою творчість в Росії.
А може на Ліндеманна і зовсім знайшла ностальгія про Володимира Ілліча і НДР-івське дитинство. Загалом ніяких коментарів з цього приводу він поки не давав.
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