Співачка показала, як вона виконувала пісню "Два кольори".

Співачка Тіна Кароль емоційно відреагувала на смерть легендарного поета Дмитра Павличка. Він помер на 94-му році життя, його вірш "Два кольори" став культовим, його знають усі українці.

"Це було за честь співати цю пісню з вашого дозволу. Вічна пам'ять. Ця пісня об'єднує українців з першого акорду, і це наш гімн", - написала Кароль у Stories.

Також співачка показала кадри зі свого концерту, де вона виконувала пісню "Два кольори". Кароль трохи змінила текст та заспівала не тільки про чорний та червоні кольори.

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"В мене є інтерпретація. Блакитне - то любов, а жовте - то життя", - співала Кароль.

Поет Дмитро Павличко - що про нього відомо

Легендарний український поет був одним з авторів Декларації про державний суверенітет України. Він народився 28 вересня 1929 року в Івано-Франківській області. Він написав вірш "Два кольори", рядки з якого відомі усім.

"Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні, в душі моїй оба. Два кольори мої, два кольори: Червоне - то любов, а чорне - то журба", - йдеться у вірші.

Окрім цього, поет написав чимало віршів, які згодом було покладено на пісні. Серед них твори "Впали роси на покоси", "Явір і яворина", "Лелеченьки" та багато інших.

У 1945-1946 роках Павличко відбував ув'язнення за звинуваченням у приналежності до УПА. Пізніше він став одним з організаторів Народного Руху України, а також одним з авторів Декларації про державний суверенітет України. Учора, 29 січня, стало відомо, що Дмитро Павличко помер. Поету було 93 роки.

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