Від неї "втік" мікрофон.

Українська співачка Тіна Кароль нещодавно виступила на черговому благодійному концерті, в рамках якого збирала гроші на допомогу Україні.

На сцену вона вийшла в чорній міні-сукні від українського дизайнера Івана Фролова і виконала пісню "Вільна", яка була записана разом з Юлією Саніною.

Під час виступу Кароль підійшла до стійки з мікрофоном і почала трясти її. В результаті мікрофон "полетів".

На щастя, його спіймав один з відвідувачів концерту і передав його знаменитості.

Користувачі мережі написали, що Кароль - велика розумниця, адже вона не розгубилася в цей момент і продовжила співати.

Нагадаємо, раніше в мережі завірусилося відео з реакцією сина Тіни Кароль на її танець з хореографом Дмитром Жуком. Веніаміна спочатку це розсмішило, а пізніше він обдарував чоловіка зневажливим поглядом. Ймовірно, хлопець просто приревнував свою маму.

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