Користувачі мережі пожартували, що співачці "влетить" від її сина.

Українська співачка Тіна Кароль разом з сином прийшла в ресторан, де зустріла учасника шоу "Танці з зірками" Дмитра Жука. Молодий чоловік підійшов до співачки і запросив її на танець.

Однак син знаменитості не дуже радісно на це відреагував. Спочатку він, звичайно, засміявся, намагаючись приховати посмішку рукою, а потім обдарував Жука зневажливим поглядом.

Також на відео помітно, що Веніаміну нудно було сидіти і чекати, поки закінчиться танець.

Варто відзначити, що Тіна Кароль дуже спокусливо рухалася в танці з Дмитром Жуком. Чорні штани і укорочена майка тільки підкреслювали її фігуру, що зробило її зовнішній вигляд тільки більш привабливим.

До слова, раніше Кароль і Жуку приписували роман, проте знаменитості не підтвердили свої стосунки.

Як відреагували користувачі мережі

"У цьому світі я - Веня"

"Веня в шоці"

"Ось це влетить їй від сина"

"Пацана шкода"

"Обожнюю Веню, такий гарний став"

Особисте життя Тіни Кароль

Відомо, що співачка була одружена з продюсером Євгеном Огіром. У 2013 році вона стала вдовою, оскільки Огір помер від раку шлунка.

У Кароль залишився син Веніамін. Зараз хлопцю вже 15 років. Він навчається у Великій Британії, але не забуває про рідну Україну. На початку повномасштабної війни він займався волонтерством у Польщі і на свої зароблені гроші пригощав дітей солодощами.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль показала архівне відео з Пугачовою.

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