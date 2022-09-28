Шанувальники порекомендували співачці більше їсти.

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками відео з репетиції свого номера. У кадрі вона постала в спортивних штанях і топі.

Зірка танцювала перед камерою, демонструючи своє струнке тіло. При цьому шанувальники злякалися, що співачка мучить себе дієтами, адже виглядає вона надмірно худою.

Відомо, що у Кароль в будинку є свій тренажерний зал. Вона стежить за своєю фігурою і навіть неодноразово демонструвала, як стрибає на скакалці. До того ж у Тіни є город, який вимагає чимало зусиль від неї.

Відео дня

Реакція шанувальників на зовнішній вигляд Тіни Кароль:

"Захотіла і схудла"

"Сильно схудла, але я не закликаю її ні худнути, ні їсти, і ніяк не засуджую"

"Походу повітрям харчується"

"У мене одне питання: Тіно, ви взагалі їсте або повітрям харчуєтеся?"

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль випустила кліп на пісню "Вільні. Нескорені". Пізніше вона розповіла, що їй довелося пережити під час зйомок.

За її словами, ця робота була для неї найскладнішою. Виявляється, що зйомки цього кліпу могли закінчитися для неї трагічно. Коли режисери знімали кадри біля вогню, Кароль ледь не отримала серйозні опіки.

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