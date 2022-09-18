Співачка представила кліп, який міг вартувати їй життя.

Нещодавно українська співачка Тіна Кароль випустила кліп на пісню "Вільні. Нескорені". Зараз же вона розповіла, що їй довелося пережити під час зйомок.

За її словами, ця робота була для неї найскладнішою. Виявляється, що зйомки цього кліпу могли закінчитися для неї трагічно. Коли режисери знімали кадри біля вогню, Кароль ледь не отримала серйозні опіки.

"Був вогонь, у мене нагрілася алюмінієва збруя... Почало пекти, я терпіла... Потім зрозуміла, що ще пару секунд і будуть опіки. Я втекла через вогонь з кадру, роздягаючись на ходу. Треш, якщо чесно, і боляче. Ми закінчили зйомку, тому що я розревілася через ці фешн-тортури", - поділилася артистка у своєму Telegram-каналі.

Вона додала, що ближче до вечора їй стало страшно біля кар'єру, де і знімали цей кліп. Кароль зазначила, що боялася зустріти якусь тварину. Вона згадала, як одного разу в Намібії за нею полював шакал.

"У Намібії я сиділа на дюні на пісках і співала, щось писала собі нове, робила записи в телефон, як прийшла SMS від гіда: "За тобою шакал, не рухайся. Я буду його гнати, не кричи", - згадала співачка.

Нагадаємо, Тіна Кароль в зухвалому образі і з новою зачіскою з'явилася у кліпі "Вільні. Нескорені".

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