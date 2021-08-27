Тіна Кароль та Ivan NAVI представили дуетну пісню-lovestory "Ангели все знають" в рамках проекту співачки "Молода кров".
Як виявилось, до запису пісні вони не були знайомі та познайомились в процесі роботи. Ivan NAVI зізнався, що мріяв про дует з Кароль ще з минулого року, а співачка в одному з інтерв‘ю назвала Ivan NAVI "саме тим хорошим хлопцем, за якого хочеться вийти заміж".
Артисти також зідзвонились в live-форматі в Instagram, анонсували секретний виступ на одному з концертів, а також домовились про… побачення у Львові.
"А взагалі я скоро буду у Львові, дуже мрію побачити тебе", - сказала Тіна. На що Ivan NAVI запропонував їй провести екскурсію, а Кароль заінтригувала всіх кокетливою відповіддю, що піде з ним за ручку по місту.
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До речі, анонсовані концерти Тіни Кароль відбудуться у Львові 23-24 вересня.
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