Приводом для чуток став наряд Тіни Кароль.

24 серпня українська співачка Тіна Кароль виступила на концерті до Дня Незалежності України.

Так, вона вийшла на сцену в довгій блискучій сукні, яка приховувала її фігуру. Хоча зазвичай Кароль віддає перевагу приталеним нарядам, які підкреслюють вигини її тіла.

Шанувальники запідозрили співачку у вагітності, яку вона нібито вирішила приховати за таким образом.

"Щось мені здається що наша красуня в "цікавому положенні"", "Вона вагітна?",- пишуть шанувальники під відео виступу Тіни Кароль.

Нагадаємо, Тіна Кароль неодноразово говорила про те, що хоче ще одну дитину. Зараз вона виховує сина Веніаміна, але не проти народити собі дочку. В одному з інтерв'ю співачка зізналася, що готова навіть удочерити дівчинку.

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Автор: Діана Могилєвич