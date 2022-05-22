Тіна Кароль / Фото - instagram.com

Українська співачка Тіна Кароль активно подорожує світом з благодійною місією - розповідає правду про те, що відбувається в Україні і збирає кошти для допомоги військовим і біженцям. Нещодавно вона прямо з Японії вирушила на Каннський кінофестиваль. Про це вона докладніше розповіла у своєму Instagram-блозі.  

"Нам вдалося! На Каннському фестивалі разом з "Золотим глобусом" зібрали 75 000$ на підтримку і розвиток кіноіндустрії України", - написала українська співачка. 

Тіна Кароль також уточнила, що не могла стояти осторонь і зустрілася з найвідомішим українським котом Степаном, який отримав нагороду. 

"Ну і, звичайно, неможливо було не побачитися з нашим "світським левом" Степаном, який, до речі, отримав премію World influencers and bloggers Awards", - поділилася результатами візиту на фестиваль Тіна Кароль. 

Тіна Кароль / Фото - instagram.com
Тіна Кароль / Фото - instagram.com

Нагадаємо, син Кароль порушив дрес-код у британській школі, щоб підтримати Україну.

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