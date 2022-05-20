Веніамін прийшов на заняття у вишиванці.

Іменита українська артистка Тіна Кароль поділилася історією, коли її син порушив правила школи в Британії. 13-річний Веніамін в день української вишиванки 19 травня прийшов на заняття в традиційному вбранні. Про це співачка розповіла під час телемарафону UAРазом.

"Він порушив дрес-код і пішов до школи не в сорочці, а у вишиванці. Ось такий у мене козак", - розповіла Тіна Кароль.

Сама співачка також підтримує традицію і носить фолк-стиль не тільки на свята.

"Я в день вишиванки вирішила виступати у вишиванці. Вдома в Києві їх штук 10 у мене є. А найулюбленіша та, яку мама подарувала", - поділилася артистка.

Зазначимо, син співачки навчається в Лондоні. Зараз Кароль також перебуває за кордоном, займаючись волонтерством, щоб допомогти рідній країні. Нещодавно вона відвідувала Японію, де розповідала владі та громадськості про злочинну війну РФ в Україні. Зараз Кароль перебуває у Франції на Каннському кінофестивалі.

Нагадавши, Тіна Кароль назвала кішку на честь зброї, якою вбивають окупантів.

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