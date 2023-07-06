Як виявилося, він не відвідав жоден її концерт.

Тіна Кароль - успішна українська поп-діва, до чиєї персони прикуто багато уваги. У неї є свій фан-клуб, шанувальники мріють потрапити на її концерт. Однак один з найрідніших людей знаменитості жодного разу не прийшов на її виступ.

Як розповіла артистка в подкасті ведучого Андрія Чорновола, її тато жодного разу не був на її концерті за всі роки її творчого життя. Чоловік був проти, щоб його дочка займалася музикою, а ось мама підтримувала тоді ще юну Тіну.

За словами Кароль, тато так ставиться до її роботи, бо дуже переживає за неї. Він лише може подивитися концерт у записі і то, якщо він пройшов без форс-мажорів.

"Він коли бачить новини, або якийсь мій виступ, він тікає з дому просто досі. Якщо чесно, ти не повіриш, він не був на моєму концерті. За всю мою кар'єру. Він не був ніколи", – сказала Кароль зі сльозами на очах.

Вона додала, що одного разу у неї було сім виступів поспіль у "Палаці спорту". Мама була присутня на її концертах, а ось тато сидів під будівлею і не наважувався зайти.

"Він сидів під палацом кожен день в машині, не заходив жодного разу. Мама була на концерті. Він тиждень пробув під палацом. Дурне", - сказала Король.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль похвалилася мініатюрною талією.

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