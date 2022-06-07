Українська співачка Тіна Кароль зараз їздить по світу і дає концерти на підтримку своєї країни. Кошти, зібрані в ході заходів, зірка віддає на благодійність - для ЗСУ, волонтерів та біженців.
У себе в Instagram-акаунті зірка показала кадри з останнього виступу.
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Крім того, співачка відвідала Ватикан і святкову службу Папи Римського в Соборі Святого Петра з нагоди свята католицької Святої Трійці. Там Кароль помолилася за мир в Україні.
Нагадаємо, 67-річний батько Тіни Кароль пішов служити, співачка пояснила причину його вчинку.