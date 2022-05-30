Батько Тіни Кароль - справжній патріот!

Українська співачка Тіна Кароль попри заборону батька щось про нього розповідати, таки вирішила розкрити причину його рішення піти служити добровольцем. За її словами, він дуже любить свою країну і готовий її захищати від російських окупантів.

"Тато просив про нього багато не говорити. Вони з мамою залишилися (в Україні – ред.). Він сказав: "У тебе, донечко, є свій фронт, а у мене свій. Я дуже добре розбираюся у військовій справі, я буду допомагати молодим хлопцям", – розповіла Кароль в ефірі телемарафону.

Зазначимо, батькові Тіни Кароль 67 років. Він спокійно міг покинути Україну після повномасштабного вторгнення Росії. Але він вирішив залишитися на своїй Батьківщині і захищати її від загарбників. Зараз чоловік перебуває в лавах територіальної оборони.

Нагадаємо, 67-річний тато Тіни Кароль пішов добровольцем захищати Україну.

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